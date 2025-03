Madrasta obriga enteadas a se prostituírem e leiloa a virgindade delas

Mulher foi presa preventivamente pelos crimes - Foto: Reprodução G1

Duas irmãs adolescentes, de 14 e 16 anos, eram obrigadas pela madrasta a se prostituírem, há pelo menos cinco anos. Foi o que revelou a delgada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). A mulher, de 40 anos, foi presa na manhã da quinta-feira, 20, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus, após a enteada mais nova denunciá-la à polícia.

A garota contou que a madrasta a obrigava a ter encontros sexuais com vários homens em troca de dinheiro. A princípio, os programas custavam R$ 50, mas, ao longo do tempo, o valor caiu para R$ 30. Os encontros aconteciam na área portuária da Panair, no centro da cidade. Além desses detalhes, a menina de 14 anos revelou que teve a virgindade leiloada para um ‘cliente’ da suspeita.

"O depoimento especial foi muito impactante porque essa menina nos contava que, quando ela não queria ceder aos programas sexuais, cujo dinheiro ficava todo com a madrasta, ela apanhava muito. Ela vendeu a virgindade da primeira vítima, a gente não sabe o valor, mas ela vendeu para um conhecido que fez ainda outros cinco programas sexuais com ela", afirmou a delegada ao G1.

Durante as investigações, a polícia descobriu que uma irmã da garota, uma adolescente de 16 anos, que está grávida e prestes a dar à luz, também era forçada a se prostituir. Informações dão conta de que o crime teve início, quando as vítimas moravam com a mulher e com o pai, no município de Borba, no interior do Amazonas.

O homem negou envolvimento nos crimes e contou à delegada que não tinha conhecimento da situação, pois trabalhava durante a noite em uma região de balsas. No entanto, a polícia segue apurando se houve omissão por parte dele.

"O apoio da família foi fundamental para que a primeira vítima conseguisse relatar os fatos. Apesar das dificuldades financeiras, os familiares ofereceram acolhimento e proteção. A outra vítima também encontrou apoio em um casal de idosos, mas ainda tem receios sobre as possíveis consequências, devido aos traumas vividos", relevou Tuma. As meninas estão recebendo apoio médico e psicológico.

Ainda conforme ela, os familiares que ajudaram as adolescentes receberam ameaças, o que reforçou a urgência da ação para garantir a segurança de todos. As investigações seguem na tentativa de apurar a participação de outras pessoas.

No cumprimento do mandado de prisão, a polícia apreendeu o celular da suspeita, onde foram encontrados materiais que comprovam os crimes. A mulher responderá por favorecimento à prostituição e ameaça. Ela segue à disposição da Justiça.