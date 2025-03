Vítimas de abuso sexual terão atendimento 24h no Hospital da Mulher

Equipe multidisciplinar estará a disposição das vítimas - Foto: Alberto Coutinho/ GOVBA

Uma equipe multidisciplinar com ginecologistas, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas e farmacêuticas estará à disposição, no Hospital da Mulher, no Largo de Roma, durante todo o período do Carnaval, para atender e acolher mulheres que tenham sido expostas a situações de abusos e violência sexual.

O Serviço de Atendimento às Mulheres Expostas à Violência Sexual, Serviço AME, funcionará 24h e fará atendimento humanizado a mulheres trans e cis, a partir de 12 anos. Não é preciso agendar horário, basta se dirigir à unidade e saúde.

Além disso, o encaminhamento também poderá ser feito pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher, através de órgão judicial e policial, Instituto Médico Legal (IML), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Delegacia Especial de Atenção à Mulher (Deam’s), Unidade de Pronto Atendimento (UPA’s) ou Central Estadual de Regulação da Bahia (CER-BA).

No hospital, as pacientes vão passar por exames laboratoriais sorológicos, profilaxia para HIV e IST’s, contracepção de emergência e exames médicos em parceria com o IML. Para um melhor prognóstico, o Serviço AME orienta que o primeiro atendimento seja realizado em até 72 horas após a violência. Após o atendimento, caso a mulher ela deseje, também será disponibilizado acompanhamento à delegacia especializada para registro da ocorrência. Desde 2017, o Serviço já acolheu mais de 1500 pacientes.

Em caso de dúvidas ou encaminhamentos, o contato pode ser feito através do telefone (71) 4141-6520, (71) 3034-5005 ou WhatsApp (71) 8350-2942. Denúncias de violência sexual podem ser feitas através do Disque 180.