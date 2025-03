Três homens são executados em Salvador ao retornar de festa

- Foto: Reprodução leitor

Três homens identificados como Leonardo de Aquino, 35 anos, Eric Antônio Carvalho de Araújo e Erick Santana de Jesus, ambos de 31, foram executados a tiros, na madrugada deste domingo, 23, na Estrada Velha de Campinas, em Campinas de Pirajá. Uma quarta vítima, de prenome Leomar, sobreviveu ao ataque, mas está em estado de choque.

Informações preliminares dão conta de que os rapazes haviam participado de uma confraternização, em Marechal Rondon, e por volta das 4h30, quando passavam em um Hyundai HB20 prata, nas proximidades da Escola Municipal de Campinas, foram surpreendidos a tiros por quatro homens em que estavam em duas motocicletas. O veículo ficou crivado de balas. Eles seguiam para o bairro Sete de Abril.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as vítimas ‘foram abordados por dois suspeitos em uma moto, que pediram uma informação e, em seguida, dispararam contra eles”.

Também por nota, a Polícia Militar afirmou que agentes da ‘9ª CIPM (Pirajá) foram acionados para averiguar a informação de disparos de arma de fogo em Campinas de Pirajá. Durante as diligências, os militares constataram o fato. Três pessoas foram atingidas e não resistiram no local. Uma quarta vítima foi atendida por equipes do Samu”.

Ainda segundo a PM, diligências com o reforço do policiamento no local foram feitas na tentativa de localizar os suspeitos e evitar novas ocorrências, mas ninguém foi preso.

Autoria e motivação são investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/BTS), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os corpos encaminhados para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).