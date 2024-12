Homem é morto a tiros na região do Subúrbio de Salvador

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga o caso. - Foto: Da redação

Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira, 22, no bairro do Lobato, no Subúrbio de Salvador. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Ainda não informações sobre a autoria e a motivação do crime. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.