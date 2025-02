Mulheres terão serviços especializados no Carnaval de Salvador

Campanha Oxe, me respeite, contra o abuso e à importunação sexual, envolverá a sensibilização - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado (SPM), realizará ações estratégicas voltadas para o atendimento às mulheres, nos dias de Carnaval (27/02 a 4/03), nos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande-Avenida Sete) e Batatinha (Centro Histórico); em bairros da capital; e em algumas cidades do interior. As iniciativas envolvem desde a campanha contra o assédio e à importunação sexual, até a oferta de diferentes serviços para promover o cuidado com catadoras de materiais recicláveis que atuam na festa.

A secretária de Políticas para as Mulheres do Estado, Neusa Cadore, falou sobre o impacto dessas atividades, que envolvem os projetos Oxe, me respeite e Cuidar de Quem Cuida. “O cuidado e a proteção das mulheres está na centralidade das ações do Governo do Estado e no Carnaval são várias as iniciativas que serão realizadas de forma integrada pelas diferentes Secretarias e órgãos estaduais, que focam, de um lado, no cuidado com as mulheres e, por outro, na proteção e prevenção às violências de gênero. É o Governo Presente para garantir um Carnaval de alegria e bem-estar para as mulheres que vão curtir e também para aquelas que vão trabalhar”, afirmou.

A campanha Oxe, me respeite, contra o abuso e à importunação sexual, envolverá a sensibilização com a distribuição de adesivos e tatuagens temporárias, chamando a atenção sobre as violências de gênero e o Disque Denúncia 180. Vale destacar que a campanha Oxe, me respeite é realizada durante todo o ano e intensificada nos períodos de folia.

Tendas Oxe, me respeite

Além da campanha, serão instaladas duas Tendas Oxe, me respeite, que irão funcionar como espaço para acolhimento, atendimento e encaminhamento das mulheres em casos de violências de gênero. Uma Tenda Oxe, me respeite funcionará na Avenida Milton Santos, nas imediações da Praça das Gordinha, em Ondina, das 16h às 5h. E a outra será instalada no Paço Municipal, no Pelourinho, com funcionamento das 14h às 2h.

As tendas contam com a parceria da SPM com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio da Ronda Maria da Penha, do Batalhão de Policiamento e Proteção às Mulheres e da Polícia Civil, e de diversos organismos da Rede de Enfretamento à Violência contra as Mulheres.

Tenda Cuidar de Quem Cuida

Por meio do projeto "Cuidar de Quem Cuida", serão oferecidas atividades terapêuticas em um espaço inclusivo e acolhedor, para as mulheres catadoras de materiais recicláveis cadastradas em diversas cooperativas que realizam atividades no Carnaval de Salvador e catadoras autônomas.

Nesse espaço, as mulheres poderão cuidar de si mesmas, encontrar apoio mútuo e desenvolver estratégias para lidar com os desafios físicos, mentais e emocionais que possam surgir. Nas tendas, serão realizados atendimento psicológico; oficinas de yoga, massoterapia, rodas de conversa, exercícios de respiração, acupuntura auricular, ventosaterapia e meditação.

Locais de funcionamento: Uma Tenda Cuidar de Quem Cuida funcionará no Palácio da Aclamação, no Campo Grande. A outra Tenda Cuidar de Quem Cuida será na sede da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), em Ondina, de 28 de fevereiro a 4 de março, das 8h às 14h. A ação acontece em parceria da SPM com as Voluntárias Sociais do Estado; Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no âmbito do programa Ecofolia; a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sades); Fundação Banco do Brasil, por meio do programa Eco Recicla +; Receita Federal; e Unisol Bahia.

Pesquisa

Uma novidade deste ano será a aplicação de uma pesquisa para o mapeamento das condições de trabalho das mulheres que trabalham no Carnaval. A pesquisa visa subsidiar, no âmbito estadual, a elaboração de políticas públicas e estruturar as ações de inclusão socioprodutiva nos grandes eventos realizados na Bahia, a partir das demandas que foram identificadas.

Casa da Mulher Brasileira

Vale lembrar, ainda, o atendimento da Casa da Mulher Brasileira, cuja coordenação estadual é da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado (SPM). A Casa oferece diversos serviços essenciais para a proteção e acolhimento às mulheres vítima de violência doméstica, funcionamento 24 horas por dia e está localizada na Avenida Tancredo Neves, ao lado do Hospital Sarah, em Salvador. Orientações e informações sobre a Casa da Mulher Brasileira estão disponíveis no telefone: (71) 3202-7390.