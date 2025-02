Onda de calor: veja dicas para passar esse período sem complicações

Onda de calor afeta todo Brasil - Foto: © Tomaz Silva | Agência Brasil

O Brasil passa por uma onda de calor nos últimos dias, com isso, várias preocupações surgem na mente dos brasileiros, uma das principais é sobre a saúde e hidratação, principalmente nesse tempo festivo que é o de Carnaval.

Durante essa comemoração, muitas pessoas exageram no consumo de álcool. Isso pode resultar em várias consequências como desidratação, sobrecarga dos rins e outros problemas de metabolismo. Em entrevista ao Portal A TARDE, o diretor Médico da DaVita Tratamento Renal, Dr. Bruno Zawadzki, trouxe algumas medidas que os foliões podem adotar para diminuir os efeitos do álcool no corpo.

"Inicialmente, intercale o consumo de álcool com água, bebendo pelo menos um copo de água entre cada dose para reduzir a desidratação. Antes e durante o consumo, alimente-se bem, pois ingestão de álcool em jejum faz com que ele seja absorvido mais rápido e aumente seus efeitos no organismo."

Diretor Médico da DaVita Tratamento Renal, Dr. Bruno Zawadzki | Foto: Divulgação

Além disso, ele alertou sobre o consumo de destilados, recomendando dar a preferência para bebidas de teor alcoólico menor, já que ele em alta concentração é mais abrasivo ao corpo. E, somado a isso, ficar atento em sinais de desidratação, como tontura, boca seca e urina escura, e se necessário, aumentar o consumo de líquidos.

O médico ainda diz que o consumo de álcool para pessoa que possuem alguma doença renal deve ser "ainda mais restrito, já que a substância pode agravar a retenção de líquidos, elevar a pressão arterial e aumentar a toxicidade de certas medicações, sobrecarregando os rins." O ideal é que essas pessoas consultem um especialista antes de ingerir bebidas alcoólicas.

Somado a isso, o médico apresentou algumas dicas para manter uma boa saúde durante esse tempo de calor intenso. Além de beber bastante água, o Dr. Bruno diz para "evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, reduzindo a perda excessiva de líquidos, não consumir alimentos ultraprocessados e reduzir o uso do sal, já que ambos favorecem a retenção de líquidos, e dê preferência a alimentos ricos em água, como frutas e verduras."