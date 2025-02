Criança de 2 anos morre após ser esquecida em carro sob forte calor

Responsável pelo berçário, que fazia o transporte da criança, foi presa e autuada por homicídio culposo - Foto: Reprodução

Uma tragédia abalou a cidade de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, Goiás. Um menino de apenas 2 anos morreu após ser esquecido dentro de um carro fechado sob forte calor. O incidente ocorreu na última terça-feira, 18, e, segundo a Polícia Civil, a criança permaneceu no veículo por cerca de quatro horas.

A responsável pelo esquecimento foi Flaviane Lima, proprietária de um berçário na cidade, que também realizava o transporte das crianças. De acordo com informações divulgadas pelo portal g1, ela buscou o menino, identificado como Salomão Rodrigues Faustino, em casa e seguiu até a creche. No entanto, ao chegar ao local, desceu do carro sem retirá-lo do banco traseiro, onde ele estava preso à cadeirinha e com os vidros fechados. Apenas horas depois, ao perceber o que havia ocorrido, Flaviane acionou o Corpo de Bombeiros.

Apesar do socorro e do encaminhamento a um hospital da região, Salomão não resistiu. O delegado responsável pelo caso, André Fernandes, relatou ao g1: "A proprietária do berçário esqueceu no interior do veículo a criança de 2 anos, que ficou trancada por 4 horas sob forte sol".

Após o ocorrido, Flaviane tentou fugir, mas foi localizada e presa no município de Itaberaí, a cerca de 80 km de Nerópolis. Ela foi autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e encaminhada ao sistema prisional.