‘Rapariga Eu Sou’: cantora baiana explica hit que conquistou o Brasil

Cris Lima - Foto: Divulgação

“Cuida do seu homem se não vou roubar”. É com esse verso que a cantora baiana Cris Lima inicia a canção ‘Rapariga Eu Sou’, que está bombando no fone das pessoas e promete embalar o Carnaval 2025. O hit viral já conquistou famosos como Pabllo Vittar e o influenciador Alvaro. Além de já somar quase um milhão de plays nas plataformas de streams e mais de 300 milhões de visualizações nas redes sociais.

“Essa música tem uma força incrível e uma letra audaciosa, que ao mesmo tempo tem um tom de humor sarcástico muito presente em seus versos. Eu brinco que ela é uma caixinha de surpresas, que promete emoções do início ao fim e tudo pode acontecer”, disse a artista, carinhosamente apelidada por seus fãs de ‘A Mais Cheirosa’. “Ela surgiu da brilhante ideia do querido Agnaldo Alves, de fazer uma resposta para outra canção minha, que estava em alta, chamada ‘Amor de Rapariga’”, revelou.

“Rapariga”, ou “Mulher de Rua”, como Cris Lima chega a cantar na letra da canção, de acordo com ela, é conhecida no Nordeste como aquela menina bem “danada e perigosa”. “Mas o que acho muito importante frisar é que de verdade, nem elas e nem qualquer outro tipo de pessoa rouba ninguém de ninguém. Se for embora, é porque na verdade nunca foi seu”, afirma a cantora, que assume ter muitas coisas em comum com a personagem da música, mas também aponta a principal diferença entre elas.

“A música fala sobre uma mulher muito segura, determinada e audaciosa. E me identifico com isso, porque sou muito dona de mim. Me vejo muito como uma mulher empoderada, e acho que essa é uma das minhas características mais fortes. Eu tenho total liberdade de fazer as minhas escolhas todos os dias e isso é algo incrível e que me faz me sentir poderosa”, ressaltou.

Cris completou: “Mas também sou muito respeitosa e creio que esse ponto seja o grande diferencial da personagem da canção, para a cantora . Além disso, a ‘Rapariga’, canta que ‘Os homens são iguais, por isso está sozinha’. E, eu, Cris, tenho um parceiro de vida, massa. E acredito no amor sim, mas num amor maduro, bem pé no chão!”, aponta a cantora que é casada com o Juiz Federal Jeferson Castro e mãe da Catarina Lima, de 17 anos.

Cris Lima, que tem uma relação com a música que vem já de berço, está animada para se apresentar com a música no Carnaval de Salvador e, apesar de não dar muito detalhes ainda, conta que também passará por outros estados brasileiros levando a alegria de ‘Rapariga eu Sou’ e de outros sucessos seus como Queimei a língua’ e ‘Pra Julieta um Romeu’.

Afinal, quem é Cris Lima?

Filha de sanfoneiro, irmã de músicos, nascida e criada na cidade de Eunápolis, na Bahia, Cristiane Lima Cruz, 47 anos, ou simplesmente Cris Lima, sempre teve a música presente em sua vida. Seja nas brincadeiras de infância, ou até mesmo mais tarde, nos inúmeros palcos que passou, à frente da banda ‘Cheiro de Forró’. A cantora, que também é formada em Direito, profissão que chegou a atuar por um tempo, decidiu seguir carreira solo em 2019, após 25 anos rodando o Brasil com a banda também formada por seu pai e seus irmãos.

A artista se consagrou no forró, segmento no qual coleciona grandes sucessos como ‘Queimei a língua’ e ‘Pra Julieta um Romeu’. Além de ‘Piseiro Apaixonado’, parceria com a cantora Solange Almeida.

Cris Lima | Foto: Divulgação

Agora no piseiro, vertente do forró que conquistou o Brasil, Cris Lima gravou em 2021 o audiovisual ‘Esse Dia Lá na Roça’, com sete faixas inéditas e destaque para ‘Figurinha’, ‘15 segundos’ e ‘Bumbum de Elevador’, feat com o cantor Márcio Victor, do Psirico.

Já no final de 2023, início de 2024, apresentou o EP ‘Evolve’, com sonoridade amplificada, batida forte e letras empoderadas. O projeto tem produção musical de Thiago Basso e Hitmaker.