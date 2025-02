Tony Salles só para baixinhos? Artista revela possibilidade: “Sonho”

Tony Salles - Foto: Divulgação

Tony Salles é um artista que arrasta multidões, mas se engana quem pensa que só adultos curtem as músicas do pagodeiro baiano. O ex-vocalista da banda Parangolé tem diversos fãs mirins e isso despertou nele o desejo de fazer um projeto voltado apenas para os pequenos. Ele falou sobre a possibilidade neste domingo, 16, no ‘Ensaio do Pai’, que aconteceu no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador.

“Vira e mexe a gente fala sobre isso, porque eu fico impressionado nos lugares que elas conseguem ter acesso, que são shows mais cedo. Eu fico impressionado com a quantidade de crianças”, disse Tony, em entrevista ao Grupo A TARDE.

“Os pais fazem questão de levá-las. [Quando não conseguem] Eles falam ‘Tony, como o show é tarde, eu não pude trazer minha filha, você consegue fazer um vídeo?’”, contou.

Segundo o cantor, ele e equipe começaram a estudar a possibilidade de fazer algo focado nesse público. “Um bloco, de repente, voltado para elas, que seja mais cedo. Existe essa vontade dentro de mim, nem que seja um show, ‘O Pai Kids’ ou ‘O Pai só Para as Crianças’. Tenho certeza que vou realizar esse sonho. Eu tenho uma coisa com criança que é uma ligação inexplicável”, completou.