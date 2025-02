Fãs mandam a real sobre carreira solo de Tony Salles: “Público fiel”

Tony Salles - Foto: Divulgação

Enquanto esperavam Tony Salles subir ao palco para o ‘Ensaio do Pai’, o primeiro ensaio de verão da carreira do artista, neste domingo, 16, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), os fãs do cantor deram sua opinião sobre a carreira solo dele, que há cinco meses deixou a banda Parangolé.

A professora Camile Lima afirmou que estava no ensaio para curtir um pouquinho de cada atração e revelou o que está achando do trabalho de Tony. “Sensacional, ele é muito legal”, disse a educadora, que avisou que estava solteira e queria curtir a festa.

Camile Lima | Foto: Rebeca Nacimento | Ag. A TARDE

Para o promotor de eventos Vaguiner Lemos, essa decisão é muito natural entre os artistas consolidados. “Eu acho que é coisa, na verdade, natural. Ainda mais quando é um artista que já faz muito sucesso e tem um público fiel”, afirmou.

O promoter ainda fez questão de elogiar o requebrado de Tony. “Uma swingueira que só ele consegue ter”.

Vaguiner Lemos | Foto: Rebeca Nacimento | Ag. A TARDE

O ‘Ensaio do Pai’ conta com apresentações de Renanzinho CBX, Revelação e Flavinho (Pagodart).