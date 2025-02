Léo Kret rasga elogios para Tony Salles: “Um artista completo”

Léo Kret e Tony Salles - Foto: Acácia Vieira | Ag. A TARDE e Divulgação

Ícone do pagodão baiano, a dançarina Léo Kret marcou presença no ‘Ensaio do Pai’, o primeiro ensaio de verão da carreira solo do cantor Tony Salles. O evento aconteceu na tarde deste domingo, 16, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), com participações especiais de Rennanzinho CBX e do grupo Revelação.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Léo kret falou sobre o atual momento do artista e fez elogios ao marido da eterna morena do É o Tchan, Scheila Carvalho. “Estou amando, para quem acompanha a carreira dele desde lá de trás, desde Periperi, sabe que ele é o precursor disso tudo, da dança, do pagodão. Tony é um artista completo”, afirmou.

A dançarina ainda afirmou que este é o melhor momento da carreira do cantor, que há cinco meses deixou a banda Parangolé para seguir a carreira solo. “Eu amo que Tony canta, dança e representa, então o pai está no melhor momento da carreira dele. Eu sou fã”, completou.