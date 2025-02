Carlinhos Brown coroa Margareth Menezes: "Você é fundadora de tudo isso"

Brown exaltou a importância de Margareth para a axé music - Foto: Divulgação

Convidado especial, o cacique Carlinhos Brown rasgou elogios a Margareth Menezes na noite deste sábado, 15, durante sua participação no show 'Maga Convida – Axé 40 Anos', realizado no Candyall Guetho Square, em Salvador. A celebração reuniu grandes nomes da axé Music para comemorar quatro décadas do gênero que projetou a cultura baiana para o mundo.

No palco, Brown exaltou a importância de Margareth para a axé music. Ele também lembrou que o bairro do Candeal, na capital baiana, ganhou reconhecimento internacional depois que ela, atual ministra da Cultura, eternizou 'Dandalunda', sua composição.

Você é fundadora de tudo isso. Margareth Menezes, os mais antigos dizem isso: 'quem graça faz, graça merece'. Margareth sempre solícita, sempre atenta. Margareth eternizou o Candeal cantando 'Dandalunda'. Se todo mundo vem aqui, é pelo seu motivo, pelo seu olhar Carlinhos Brown - sobre Margareth Menezes

Grata com as palavras do amigo e parceiro musical, Margareth Menezes retribuiu os elogios e exaltou o talento de Brown como compositor. "Você é demais, tem um coração gigante, é um poeta, encantador da gente e dos nossos corações. Muito obrigado por tantas coisas", declarou a cantora.