15 anos! Palhaços do Rio Vermelho animam Salvador com desfile especial

Palhaços do Rio Vermelho - Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

O bloco Palhaços do Rio Vermelho realizou um desfile especial neste sábado, 15, para celebrar 15 anos de existência. A festa aconteceu no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, com direito a muita alegria, ludicidade e música. Diversos apaixonados pela iniciativa marcaram presença por lá e animaram ainda mais o momento.

Ao Portal A TARDE, o folião André Bonfim, que estava com o seu namorado, Thiago Assunção, enalteceu a festa. “Muito colorida, muito família, tem pessoas de todas as idades, é uma festa lúdica, tem a coisa da fantasia que a gente já não vê mais tanto no circuito tradicional do Carnaval”, iniciou.

O rapaz afirmou que esse é o diferencial do evento para ele. “É mais tranquila, a gente pode brincar mais tranquilo. O desfile está maravilhoso, são muitas atrações, resgata um pouquinho do lado folclórico também e é isso”, completou.

André Bonfim e Thiago Assunção | Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

Ruy Santana, um dos fundadores do bloco, revelou que está surpreso com a quantidade de pessoas que aderiram cada vez mais ao movimento. “São 15 anos de Palhaço do Vermelho. E está muito lindo, muita família, muita fantasia. E isso é só o começo, isso aqui é a ala da frente, as baianas. E ainda vem muito grupo do interior, muita cultura e alegria. Muita coisa vai acontecer ainda”, destacou.

Ele disse ainda que não imaginava a proporção que a festa tomaria. “Na realidade, a gente fez uma brincadeira com a insatisfação com a evolução do Carnaval. Brincamos de voltar para o que acontecia na década de 1950 no Rio Vermelho. Como eu nasci e me criei no Rio Vermelho, juntei os amigos e no primeiro ano já tinham 300 pessoas. Esse crescimento aconteceu justamente pela proposta de cultura, de fantasia e, graças a Deus, estamos aí. 15 anos”, completou.

Ruy Santana | Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

Ao longo de 15 anos, o desfile provocou um movimento que já teve grandes personalidades representando seus reis e rainhas, como Carla Visi, Gerônimo, Lazzo, Sylvia Patrícia e Magary Lord, Márcia Castro e Armandinho Macedo, Márcia Short e André Simões, Rosa Vilas Boas, Jau, Margareth Menezes e Nikima. Neste ano, serão padrinhos e madrinhas a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), o ator e músico Lucci Ferreira e o artista visual Bel Borba.