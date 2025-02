Foliãs do Palhaços do Rio Vermelho celebram ludicidade: “Maravilhoso”

Marta Lúcia Peres e família - Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

Um dos principais atrativos do bloco Palhaços do Rio Vermelho é a oportunidade que as pessoas encontram para colocar a sua criança interior para fora. A festa completou 15 anos de história com um desfile especial neste sábado, 15, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Ao Portal A TARDE, algumas foliãs falaram sobre o amor pelo bloco e ludicidade que ele proporciona.

Uma delas foi Lisandra Magalhães Pacheco, que vai todos os anos para o desfile e disse gostar de coisas mais lúdicas. “Gosto muito tanto do Palhaços do Rio Vermelho quanto do Fuzuê, porque ele brinca com essa coisa da caracterização, de você poder mudar um pouquinho a sua rotina, de colocar peruca e fantasia. Eu acho que isso é muito interessante”, pontuou.

Ela seguiu: “Fora isso, você vem para uma festa dessa com o intuito de realmente brincar, de curtir, de ser feliz. Isso que é importante. O nome já diz. O palhaço é para dar risada. Eu sempre me divirto com tudo. Eu estou achando maravilhoso. Cheguei para ser feliz e só vou embora quando terminar”.

Lisandra Magalhães Pacheco | Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

Quem também marcou presença na festa foi Marta Lúcia Peres, que levou a família para curtir. “Na festa dos palhaços, a gente tem que ajudar e participar. São 15 anos e todo ano nós estamos aqui. Eu amo, nós amamos. Nos programamos, a minha família toda, para a gente vir participar e prestigiar”, disse.

Outra foliã que fez questão de aproveitar o desfile foi a Ana Carolina Silva. Ela enalteceu as festas populares de Salvador. “Adoro me misturar com o povo. Eu acho que essa festa tem uma coisa linda que é a ludicidade. Essa coisa da ideia dos palhaços. As pessoas virem todas fantasiadas trabalhando sua criança interior, brincando de uma maneira bem pacífica e bem familiar. Eu acho ela linda”, afirmou.

Ana Carolina Silva | Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

Ao longo de 15 anos, o desfile provocou um movimento que já teve grandes personalidades representando seus reis e rainhas, como Carla Visi, Gerônimo, Lazzo, Sylvia Patrícia e Magary Lord, Márcia Castro e Armandinho Macedo, Márcia Short e André Simões, Rosa Vilas Boas, Jau, Margareth Menezes e Nikima. Neste ano, serão padrinhos e madrinhas a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), o ator e músico Lucci Ferreira e o artista visual Bel Borba.