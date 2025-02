Tony Salles avalia carreira solo e projeta Carnaval “inesquecível”

Tony Salles falou sobre a nova fase da sua carreira - Foto: Acácia Vieira | Ag. A TARDE

O cantor Tony Salles realizou neste domingo, 16, o ‘Ensaio do Pai’, o primeiro ensaio de verão da carreira solo dele. O evento reuniu diversos fãs do pagodeiro no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador. O artista demonstrou bastante entusiasmo ao falar sobre o projeto, que estreou cinco meses após ele sair do Parangolé, e projetou um Carnaval “inesquecível”.

“É [muita] emoção. Perto do carnaval a gente está assim, já nessa expectativa, nessa adrenalina. E hoje, o nosso ensaio é para consagrar o nosso verão, mostrar que o nosso Carnaval vai ser lindo, por isso que a casa está lotada”, disse Tony, em coletiva de imprensa realizada antes do seu show.

Vai ser um Carnaval inesquecível. Eu já estou ansioso. É a época do ano que eu mais amo. Não é à toa que eu nasci no finalzinho de janeiro, quase dentro do Carnaval. Estou muito feliz. Tony Salles - cantor

O ‘Ensaio do Pai’ contou com as participações de Renanzinho CBX, Revelação e Flavinho (Pagodart).