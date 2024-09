Anel preto é visto no céu da Virgínia, nos Estados Unidos; veja

Incidente aconteceu na cidade de Williamsburg - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um círculo preto foi registrado por moradores, no céu do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O anel apareceu no dia 13 de agosto, mas só foi divulgados nas redes sociais esta semana.

Na gravação, o círculo com aparência de fumaça, pode ser visto flutuando sobre a área de Williamsburg. O Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar o incidente. Porém, de acordo com o portal americano Fox 5 DC, o fenômeno desapareceu logo após ser observado.

Segundo meteorologistas, o anel pode estar relacionado à pirotecnia ou a uma coluna de fumaça gerada por um processo industrial. Há também a hipótese de que uma explosão tenha causado a situação. O real motivo para esse fenômeno ter acontecido ainda foi revelado.

