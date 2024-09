Elon Musk anuncia vaga para trabalho em casa com salário milionário

Tesla tem vagas com salários atrativos - Foto: Divulgação

A Tesla, que tem o bilionário Elon Musk como dono, anunciou uma série de vagas de trabalho remoto que permitem atuar de qualquer lugar do mundo, com salários que podem chegar a impressionantes US$ 270 mil, ou seja, aproximadamente R$ 1,5 milhão em valores convertidos na cotação atual.

Entre as oportunidades, estão posições para treinadores de robôs, responsáveis por trabalhar com o modelo Optimus da empresa. Essas vagas para treinadores de robôs oferecem um salário competitivo de US$ 25,25 a US$ 48,00 por hora. O trabalho envolve a realização de rotas de teste pré-determinadas para coleta de dados, utilizando trajes de captura de movimento e fones de ouvido de realidade virtual (VR).

Uma das posições mais destacadas na Tesla é a de engenheiro sênior, que exige vasta experiência no comissionamento de sistemas elétricos e fotovoltaicos. A posição requer pelo menos 5 anos de experiência na área, entre outros requisitos.

Os interessados ​​nessas oportunidades de emprego remoto devem acessar o site oficial da Tesla e se cadastrar na vaga que melhor se encaixa no seu perfil.