Musk pode pagar até R$ 550 mil por ano para pessoas agirem como robôs

Os interessados também precisarão usar e operar um traje específico de captura de movimento e um headset de realidade virtual - Foto: Reprodução | Freekpik

O bilionário e o dono do X Elon Musk está à procura de pessoas que se candidatem a fingir ser um robô por um ano de trabalho. O empresário pretende, com a iniciativa, treinar seu robô humanoide Optimus, fabricado também pela sua empresa automotiva Tesla. O salário poderia chegar a U$ 100 mil, o equivalente à cerca de R$ 550 mil, na cotação atual.

>>> Entenda o motivo de Elon Musk fechar o X no Brasil

De acordo com o jornal britânico The Sun, a oportunidade de emprego foi publicada no site da própria empresa fabricante dos carros elétricos. No anúncio, a vaga descrevia ser para um "operador de coleta de dados".

A descrição pede que o funcionário percorra uma rota de teste pré-determinada diariamente para coleta de dados. Além disso, é preciso ficarem em movimento por mais de sete horas em cada turno, carregando até 13,6 kg.

"Deve ter a capacidade de ficar de pé, sentar, andar, abaixar-se, dobrar-se, esticar-se, agachar-se e torcer-se ao longo do dia", anuncia a vaga.

>>> Leia também: Jovens de baixa renda terão formação profissional gratuita em Salvador

>>> Projeto criado na UFBA apoia migrantes e refugiados de vários países

Os interessados também precisarão usar e operar um traje específico de captura de movimento e um headset de realidade virtual. Alertam também que o dispositivo pode ser desorientador, podendo levar a "sintomas de enjoo". A listagem ainda pede que tenha entre 1,70 e 1,80 m de altura para poder trabalhar.

A Tesla oferece de US$ 25,25 a US$ 48,00/hora. Uma semana de trabalho em tempo integral de 40 horas na taxa mais alta possível resultaria em um salário anual de US$ 99.840. Segundo o The Sun, há relatos de 50 pessoas já foram contratadas para realizar a tarefa de treinar o Optimus.

>>> É tempo de conhecer o Brasil

Elon Musk publicou no X em julho deste ano que os robôs entrarão em "baixa produção" na Tesla antes de serem disponibilizados para outras empresas em 2026.