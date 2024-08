Jovens de baixa renda terão formação profissional gratuita em Salvador

- Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Com inscrições abertas para novas turmas, dois programas gratuitos de formação profissional do Instituto Aliança oferecem 260 vagas em Salvador e seis cidades do sul da Bahia.

O Instituto Aliança está com inscrições abertas para 260 vagas gratuitas voltadas para jovens de 17 a 24 anos. A oportunidade é para Salvador, Teixeira de Freitas, Alcobaça, Mucuri, Caravelas, Prado e Nova Viçosa. O objetivo da organização é criar novas oportunidades de formação e emprego para jovens e por meio da educação, transformando vidas e reduzindo desigualdades.

Para participar dos cursos é necessário estar cursando o terceiro ano ou ter concluído o ensino médio em escola pública e as inscrições podem ser feitas no site (https://institutoalianca.org.br) ou no link disponível no Instagram do Instituto Aliança (@institutoalianca).

As opções de curso oferecidas são a Escola Social do Varejo (ESV), que está com inscrições abertas até 30 de agosto de 2024 e o Rotas e Travessias, que encerra as inscrições em 16 de setembro. O programa da ESV é realizado em formato híbrido, oferece 150 vagas e terá funcionamento em dois núcleos: Salvador e bairro São Cristóvão.

Mantido e financiado pelo Grupo Carrefour Brasil, a ESV existe desde 2010 e já formou mais de 12 mil jovens, preparando-os para o mercado de trabalho com foco no setor varejista. A formação inclui 300 horas de capacitação.

A outra opção de curso disponível, o Rotas e Travessias, desenvolve competências socioemocionais, digitais, comunicação e atitudes empreendedoras. O curso tem formato online com atividades realizadas em plataforma de videoconferência. A formação é desenvolvida em parceria com a Fundação Forge da Argentina, Grupo Zurich e Grupo Suzano.

Os jovens participantes de ambas as formações recebem um tablet com acesso à internet para auxiliar no acompanhamento das aulas.

Ao final da formação, todos devolvem os tablets para que os próximos participantes também possam usufruir do equipamento. Além disso, recebem benefícios como auxílio transporte, lanche e uniforme para as atividades presenciais.

Ao serem certificados, os jovens recebem apoio e orientação na busca por oportunidades de emprego.

Um dos maiores atrativos das formações é o alto índice de inserção no mercado de trabalho, que chega a 80%, majoritariamente em empresas de médio e grande porte. O certificado de conclusão do curso de extensão é emitido pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Os jovens que atenderem aos critérios de admissão são incluídos em grupos de WhatsApp e recebem informações sobre os próximos passos.