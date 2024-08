Homem confessa que matou a própria mãe enquanto ela dormia

Após ser preso, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Itumbiara - Foto: Reprodução/PMGO

Um homem matou a própria mãe com golpes de faca e pauladas em Cachoeira Dourada (GO). De acordo com a Polícia Militar, o autor justificou que teria cometido o crime por alguns “discursos” da vítima.

O crime aconteceu na sexta-feira, 16, mas foi divulgado no domingo, 18. Através de vídeo, o homem afirma que matou a mãe enquanto ela dormia no sofá de casa. Segundo ele, foram “discursos besta” que provocaram a situação.

O homem acabou detido após a equipe policial apurar que ele teria fugido para a cidade de Itumbiara depois de cometer o crime. Segundo a polícia, ele foi encontrado e preso no Setor Afonso Pena com cartões e documentos da mãe.

Após ser preso, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Itumbiara.