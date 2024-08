Em construção, maior estátua católica do mundo custará fortuna

Construção está sendo feita com dinheiro de fiéis - Foto: Reprodução | Facebook

Uma construção monumental está sem andamento na cidade de São Miguel do Arcanjo, no interior de São Paulo. Para a produção de uma estátua de São Miguel do Arcanjo, com 70 metros de altura, serão desembolsados R$ 12 milhões. Será a maior estátua católica do mundo, quase o dobro do tamanho do Cristo Redentor, cartão postal do Rio de Janeiro, que possui 38 metros de altura.

Assim como a fé une todos por uma só causa, fiéis de todo o Brasil constribuíram com doações para a construção da estátua. Ao Portal A TARDE, o reitor da Basílica de São Miguel do Arcanjo, padre Marcio Almeida, explica que a obra está sendo feita graças a doações de dois anos de campanha.

“As peças da estátua já estão praticamente prontas e estamos na fase de orçar as construtoras”, diz o padre Marcio. Para o sacerdote, a estátua “vai proporcionar ao fiel, ao devoto, estar mais próximo de São Miguel e fortalecer a fé daquele que é defensor do povo de Deus nas lutas e batalhas da vida”.



Obras

De acordo com o padre, as obras estão sendo feitas em três etapas. A primeira é a construção do pavilhão devocional, em seguida o prédio onde fica a estátua e a estátua em si.

Obras vai além de construção de estátua | Foto: Arquivo Pessoal

A primeira etapa está prevista para ficar pronta em três anos. “Em um ano foi feita a terraplanagem, o pavilhão devocional, que está em fase de acabamento e será entregue neste mês [de agosto].



Fé

Para o padre, as obras transcendem o material e toca na fé dos devotos. “A devoção a São Miguel do Arcanjo precede a fé cristã, ele também é cultuado pelos judeus. No Brasil temos muitos devotos de São Miguel”, explica.

Apesar de vários fiéis no Brasil, o principal santuário de São Miguel do Arcanjo fica no Monte Gargano, local histórico no sul da Itália. Em 2022, a cidade homônima do Brasil fez uma parceria com o santuário internacional e se tornaram “igrejas irmãs”, segundo o padre Marcio.