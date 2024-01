“Ansioso para fazer isso de novo”, provoca Joe sobre derrota de Trump | A TARDE

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (Democratas), reforçou, nesta terça-feira, 16, sua campanha de reeleição e fez questão de afirmar que derrotará Donald Trump (Republicanos) mais uma vez. “Ainda há apenas uma pessoa que derrotou Donald Trump.”

“Você sabe, é meio engraçado, todos esses candidatos republicanos nas primárias tentando derrotar Donald Trump, e eu ainda sou a única pessoa a vencer Donald Trump. Eu estou ansioso para fazer isso de novo, para o bem deste país”, afirmou Biden em vídeo compartilhado nas redes sociais.

A declaração vem após a vitória do republicano nas primárias de Iowa para a eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 15. O estado tem grande peso na campanha, pois se Trump não conseguisse a vitória que esperava, sua imagem de favorito poderia ser prejudicada pelo resto da corrida.

Ontem, o democrata declarou que o seu opositor é o favorito entre os republicanos para disputar a Casa Branca em 2024.

"Parece que Donald Trump acabou de ganhar em Iowa. Ele é o favorito do outro lado neste momento", escreveu Biden no X, antigo Twitter.

Biden em seguida compartilhou: "Mas o problema é o seguinte: esta eleição sempre seria você e eu contra os republicanos extremistas do Maga [Make America Great Again, slogan do ex-presidente]”, disse, acrescentando um link para pedido de mais recursos para a sua campanha.

Confira:

Iowa’s over, and there’s still only one person who’s ever defeated Donald Trump. pic.twitter.com/uE1tylKuGf — Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2024