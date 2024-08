Após críticas de Trump, FBI confirma que ele foi ferido por uma bala

O candidato presidencial republicano nas eleições de novembro recebeu um disparo em 13 de julho - Foto: Rebecca Droke | AFP

O FBI confirmou nesta sexta-feira, 26, que Donald Trump foi efetivamente ferido por uma bala "inteira ou fragmentada" durante a tentativa de assassinato fracassada sofrida dias atrás, depois que o ex-presidente criticou a polícia federal americana por sua imprecisão sobre o assunto.

"O que atingiu o ex-presidente Trump na orelha foi uma bala, seja inteira ou fragmentada em pedaços pequenos", disse nesta sexta o FBI em comunicado, respondendo às críticas de Trump.

O candidato presidencial republicano nas eleições de novembro recebeu um disparo em 13 de julho, durante um comício de campanha no estado da Pensilvânia, e ficou levemente ferido em sua orelha direita.

"Imagino que este será o melhor pedido de desculpas que receberemos do Diretor Wray, mas foi totalmente aceito!", reagiu o ex-presidente (2017-2021) em sua plataforma Truth Social.

O diretor do FBI, Christopher Wray, afirmou na quarta-feira que ainda havia dúvidas sobre se foi "uma bala ou um estilhaço que o atingiu na orelha", durante uma audiência no Congresso dos Estados Unidos.

Pouco depois, Trump acusou o FBI de ter um viés político: "Infelizmente, foi uma bala que acertou minha orelha [...] não havia vidro nem estilhaços".

No mesmo dia da tentativa de assassinato, Trump disse que tinha sido "atingido por uma bala que atravessou a parte superior da orelha direita". Em seguida, declarou a seus seguidores que havia "recebido um tiro pela democracia".

Segundo um artigo do jornal New York Times publicado nesta sexta, "uma análise detalhada das trajetórias das balas, imagens, fotografias e gravações de som [...] sugere contundentemente que Trump foi atingido de raspão pela primeira das oito balas disparadas". O atirador, um jovem de 20 anos, foi alvejado e morto pouco depois por agentes do Serviço Secreto.