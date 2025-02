Após reunião com Maduro, enviado de Trump anuncia liberação americanos

Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

Seis dos oito americanos detidos na Venezuela foram libertados nesta sexta-feira,31, após uma reunião entre o enviado especial do governo de Donald Trump e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas, anunciou o próprio funcionário dos Estados Unidos.

"Estamos a caminho de casa com esses seis cidadãos americanos. Eles acabaram de falar com @realDonaldTrump e não conseguiram parar de agradecê-lo", escreveu Richard Grenell na rede X, sem dar detalhes sobre as identidades dos prisioneiros soltos.

"Acabo de ser informado de que traremos seis referências da Venezuela para casa. Obrigado a Ric Grenell e a toda a minha equipe. Bom trabalho!", comemorou Trump na mesma rede social.