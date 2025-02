Avião de pequeno porte cai perto de shopping e explode na Filadélfia

Ainda não há informações sobre vítimas ou quantos ocupantes havia na aeronave - Foto: @lika_3639 | AFP

Um avião de pequeno porte caiu perto de um shopping center na cidade da Filadélfia, nos EUA, nesta sexta-feira, 31. Segundo testemunhas, o impacto ocorreu na região de um shopping chamado Roosevelt Mall.

Segundo a FAA, agência que regula a aviação civil nos EUA, a aeronave envolvida é um avião de resgate médico, modelo Learjet 55, com duas pessoas a bordo, que havia decolado do aeroporto Philadelphia Northeast, a poucos quilômetros do local do impacto

O voo, que tinha como destino a cidade de Springfield, no estado do Missouri, caiu cerca de 30 segundos após a decolagem. Segundo dados do site FlightRadar24, que monitora tráfego aéreo, o Learjet atingiu uma altitude de 500 m antes de despencar do céu.

Ainda não há informações sobre vítimas ou quantos ocupantes havia na aeronave.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse que entrou em contato com o prefeito da Filadélfia, o corpo de bombeiros local e outras autoridades, e colocou à disposição recursos do estado para a resposta de emergência.

O incidente ocorre poucos dias após a colisão de um jato da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA sobre Washington, D.C., que resultou em 67 mortes. Foi o acidente de avião mais mortal nos EUA desde 2009.