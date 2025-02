Helicóptero militar que colidiu com avião voava alto demais, diz Trump

Trump já havia declarado que “não há sobreviventes” - Foto: CHIP SOMODEVILLA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 31, na rede social Truth Social, que o helicóptero Black Hawk que colidiu com um avião da American Airlines voava acima do limite de 200 pés.

“O helicóptero Blackhawk estava voando muito alto, muito alto. Estava muito acima do limite de 200 pés. Isso não é muito complicado de entender, é???”, questionou.

A bordo da aeronave da American Airlines havia 60 passageiros e quatro tripulantes. Já o helicóptero havia três militares. Trump já havia declarado que “não há sobreviventes”.

De acordo com um relatório preliminar da Administração Federal de Aviação, obtido pelo jornal The New York Times, o helicóptero Black Hawk pode ter voado a uma altitude excessiva e pelo menos 800 metros fora da rota aprovada pela torre de controle.

O piloto do helicóptero solicitou permissão para seguir uma rota perto ao rio Potomac, onde as aeronaves acabaram colidindo, e que não ultrapassasse os 200 pés de altura. A chamada rota 4 teria desviado o Black Hawk do trajeto do avião.

No entanto, o helicóptero estava a mais de 300 pés de altura no momento da colisão com o avião da American Airlines e, aparentemente, não seguiu a rota aprovada.