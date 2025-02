Russos campeões mundiais de patinação estavam em avião que caiu no EUA

- Foto: AFP

O avião da American Airlines que se chocou com um helicóptero militar nesta quarta-feira, 29, transportava um grupo de patinadores artísticos de Wichita, Kansas, para a capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Entre os passageiros estavam atletas, treinadores e familiares, incluindo ex-campeões mundiais de patinação no gelo.

Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov, um casal de patinadores russos que conquistou o título mundial em duplas em 1994, estavam a bordo do voo. Após suas conquistas no gelo, eles se mudaram para os Estados Unidos, onde continuaram a contribuir para o esporte como treinadores.

O filho do casal, Maxim Naumov, também patinador, estava acompanhando os pais no evento. Além deles, Inna Volyanskaya, ex-patinadora que representou a União Soviética em competições internacionais, estava entre os passageiros.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, expressou pesar ao comentar o ocorrido: "Havia outros concidadãos nossos lá também. Más notícias de Washington hoje".

Acampamento

O grupo estava retornando de um acampamento nacional de desenvolvimento, realizado em conjunto com os campeonatos de patinação artística dos Estados Unidos, que aconteceram no Kansas. De acordo com a entidade reguladora da patinação artística nos EUA, cerca de 15 pessoas ligadas à modalidade estavam no voo, incluindo atletas, técnicos e familiares.

Em um comunicado oficial, a entidade expressou profunda tristeza: "Estamos devastados por essa tragédia indescritível e guardamos as famílias das vítimas em nossos corações. Continuaremos a monitorar a situação e divulgaremos mais informações assim que estiverem disponíveis."