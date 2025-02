Mulher tem sintomas de câncer confundidos com intolerância ao glúten

Emily Campbell, 33 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A analista de marketing Emily Campbell, 33 anos, descobriu, em dezembro de 2022, que os sintomas que estava tratando há semanas como intolerância ao glúten eram, na verdade, um raro e agressivo tipo de câncer de ovário.

A norte-americana vinha sentindo um progressivo desconforto digestivo e inchaço na barriga. Os sintomas que ela descrevia fizeram com que médicos recomendassem protocolos para tratar intolerância ao glúten, além de testes para alergia alimentar. Eles sugeriram, inclusive, que o estresse poderia estar relacionado ao quadro.

O inchaço e os desconfortos, porém, seguiam crescendo e começaram a interferir nas atividades diárias de Emily: “Doía até para caminhar”, afirma Emily em suas redes sociais.

“Eu me sentia mal e meu marido me incentivou a buscar quantos médicos fosse possível para encontrar uma resposta melhor. Ouvir que provavelmente é só uma constipação é uma história comum entre mulheres com o meu tipo de tumor e isso não é, de forma nenhuma, aceitável”, diz ela no Instagram.

Após as dores alcançarem um nível insuportável, Emily decidiu ir ao pronto-socorro em Miami e foi encaminhada, finalmente, para fazer exames de imagem no abdômen. Os médicos encontraram uma grande massa crescendo na região pélvica.