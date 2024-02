Argentina: Milei demite primeiro ministro do governo | A TARDE

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, demitiu nesta sexta-feira, 26, o ministro da Infraestrutura, Guillermo Ferraro, após vazamento de informações de uma reunião no gabinete argentino, alegando sua responsabilidade no caso. A informação é do jornal Clarín.

Até o momento, não houve comunicado oficial sobre a destituição e nem manifestação do ministro. Sendo feito isso, Ferraro torna-se o primeiro ministro a ser destituído do gabinete, apenas 45 dias após o início da administração

Antes da acusação de vazamento, Ferraro já enfrentava insatisfação em relação ao ritmo do Ministério e conflitos com o chefe de ministros, Nicolás Posse. Segundo Clarín, o vazamento de informações não é o verdadeiro motivo para a saída do ministro, mas sim os problemas com Posse, um dos funcionários de maior confiança de Milei.

Após a decisão, a pasta será rebaixada à categoria de secretariado e absorvida pelo chefe da Economia, Luis "Toto" Caputo, que desfruta da total confiança do presidente, consolidando mais poder sob sua órbita.