Argentinos vão às urnas neste domingo para escolher novo presidente | A TARDE

A votação do primeiro turno das eleições da Argentina acontece neste domingo, 22, e deve marcar um novo momento do país. Isso por causa da reconfiguração das principais forças políticas da Argentina.

Neste ano o cenário é um pouco diferente. A escolha não é entre um candidato kirchnerista e um antikichnerista, pois há três candidatos com chances de serem eleitos. São eles o candidato ligado aos Kirchner, Sergio Massa; Patricia Bullrich, candidata da direita tradicional, e Javier Milei, que representa a extrema-direita.

As primárias, que são obrigatórias para todas as coligações, aconteceram em agosto, com o objetivo de tirar do pleito candidatos menores e manter os que realmente têm chances. As primárias são consideradas uma espécie de ensaio para o que deve acontecer no primeiro turno.



O resultado foi quase um empate triplo. O deputado federal de extrema direita, Javier Milei, ficou em primeiro lugar com 29,86%; a coligação de Patricia Bullrich, ex-ministra de Segurança, ficou em segundo com 28%. Em terceiro com 27,27%, ficou Sergio Massa, atual ministro da Economia.