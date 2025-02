Asteroide recém-descoberto pode colidir com a Terra em menos de 10 anos

Nomeado de 2024 YR4, tem entre 40 metros e 100 metros de diâmetro e 1,2% de chance de atingir o planeta - Foto: Agência Brasil

Um novo asteroide recém-descoberto pode colidir com o planeta Terra em 22 de dezembro de 2032. Conforme a Agência Espacial Europeia (ESA), que monitora o caso, o risco é baixo, mas existe.

Ainda segundo a ESA, não é possível ter certeza da trajetória do asteroide, por sua órbita ser bastante alongada.

Neste sentido, a agência afirma que continuará monitorando corpo celeste. Caso o risco de colisão permaneça maior do que 1% nos próximos anos, A ESA afirmou que serão planejadas ações de respostas e estratégias para desviar a trajetória e mitigar os efeitos de um possível impacto.

Além disso, se, até 2028, o risco de impacto não for completamente descartado, o asteroide provavelmente continuará na lista de riscos da agência europeia.

Asteroide

O asteroide é um corpo celeste rochoso que orbita o sistema solar. Nomeado de 2024 YR4, tem entre 40 metros e 100 metros de diâmetro e 1,2% de chance de atingir o planeta. Ele foi descoberto em 27 de dezembro de 2024, com o uso do telescópio ATLAS, localizado no Chile.