HOME > MUNDO
GUERRA

Ataque de drones ucranianos em Tver fere 7, incluindo 1 criança

Destroços de aeronave não tripulada atingem prédio em cidade russa perto de Moscou

AFP e Redação

Por AFP e Redação

12/12/2025 - 12:04 h
Vista aérea de edifícios residenciais e uma igreja danificados na cidade de Kostyantynivka
Vista aérea de edifícios residenciais e uma igreja danificados na cidade de Kostyantynivka -

O conflito entre Rússia e Ucrânia chegou mais uma vez perto da capital russa, Moscou, deixando vítimas civis. Na madrugada desta sexta-feira, 12, um ataque com drones ucranianos atingiu a cidade de Tver, cerca de 180 quilômetros a noroeste de Moscou, ferindo sete pessoas, incluindo uma criança. O incidente forçou a retirada de cerca de 20 moradores após os destroços de um drone caírem em um prédio residencial.

Drones no front doméstico russo

"Em Tver, estamos lidando com as consequências da queda de destroços de um drone em um prédio residencial", escreveu o governador regional interino Vitaly Korolev na plataforma de mensagens Telegram.

Segundo o oficial, "seis adultos e uma criança" ficaram feridos no ataque e cerca de 20 moradores tiveram que ser retirados devido aos danos causados ao prédio.

A agência de notícias oficial TASS informou que os destroços do drone causaram um incêndio em um apartamento e quebraram as janelas de outros.

Vista de um prédio residencial danificado após um ataque de drone em Tver
Vista de um prédio residencial danificado após um ataque de drone em Tver | Foto: TATYANA MAKEYEVA/AFP

Ataques diários na Ucrânia

A Ucrânia tem sido alvo de bombardeios russos quase diários que afetam todo o seu território desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou, em fevereiro de 2022. Kiev, por sua vez, realiza ataques com drones regularmente na Rússia e afirma que seus principais alvos são infraestruturas militares e energéticas.

Na quinta-feira, Moscou anunciou ter derrubado mais de 300 drones ucranianos durante a noite, em um dos ataques mais intensos já realizados por Kiev, que afetou centenas de voos na capital russa.

x