Ator é encontrado morto após marcar encontro pelo Tinder

O ator chileno Álex Andrés Arayade, 42 anos, foi encontrado morto depois de sair com duas mulheres que havia conhecido pelo aplicativo de relacionamento Tinder.

Segundo o jornal La Tercera, o artista foi encontrado sem vida em uma casa de Airbnb que ele alugava na cidade de Medellín, na Colômbia, no dia 7 desse mês e estava sem sinais de violência. Uma faxineira encontrou o corpo.

Araya havia saído na noite anterior com as mulheres que, segundo o irmão dele, o ator chegou em casa com as duas por volta das 23h30. Duas horas depois, apenas as mulheres saíram do apartamento e levaram duas malas pequenas, que estariam com coisas do ator.