Atriz acusada de atropelar e matar turista brasileiro é liberada

Patricia responderá pelos crimes de homicídio culposo e lesões culposas - Foto: Reprodução/Redes sociais / Mais Novela

A atriz e empresária Patricia Scheuer foi liberada nesta quinta-feira, 2, após passar uma noite na prisão Alcaidía N°15, acusada de atropelar e matar o turista brasileiro Fernando Pereira de Amorin Junior, de 60 anos, e deixar sua esposa, Cleusa Adriana Nunes Pombo, de 50 anos, gravemente ferida, em Buenos Aires.

O acidente de trânsito aconteceu no primeiro dia do ano, enquanto o casal, que estava na capital argentina para celebrar o Réveillon, caminhava por uma rua na região de Chacarita.

A liberação da atriz aconteceu após decisão do juiz Martín Sebastián Peluso, que aceitou o pedido de liberdade provisória feito por sua defesa. Patricia responderá pelos crimes de homicídio culposo e lesões culposas.

>> Justiça argentina processou cinco pessoas pela morte de Liam Payne

Segundo Alfredo Humber, advogado da empresária, o acidente foi resultado de uma “desconexão de tempo e espaço” sofrida por sua cliente, que alegou ter perdido a consciência no momento do impacto. "Isso se parece mais com uma tragédia do que com um homicídio culposo", afirmou o advogado, conforme o Clarín.

Durante o depoimento, Patricia participou de forma remota, via Zoom, mas não respondeu às perguntas. Ela mencionou históricos psiquiátricos e o uso de medicamentos para tratar depressão e ansiedade, condições com as quais lida há décadas.

A empresária também relembrou um episódio anterior, ocorrido há cerca de um ano, quando teria “apagado” por 10 a 15 segundos enquanto dirigia. Na época, realizou exames no Instituto Fleni que não detectaram anormalidades, o que a levou a continuar dirigindo.

Após o acidente, um teste de alcoolemia foi realizado e apresentou resultado negativo. A polícia também coletou amostras para um exame toxicológico, cujos resultados ainda não foram divulgados.

Conforme noticiado pelo jornal argentino, Patricia declarou não ter memória do ocorrido e relatou ter percebido o impacto apenas quando o airbag do veículo foi acionado.