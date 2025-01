Atriz famosa atropela casal de brasileiros na Argentina; homem morreu

Patricia Scheuer é atriz e empresária gastronômica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Patricia Scheuer foi identificada como a motorista que atropelou um casal de turistas brasileros em Buenos Aires na quarta-feira, 1º. O homem de 60 anos morreu, e sua companheira foi resgatada e está internada em estado grave.

Leia mais:

>> Influenciador Gabriel Freitas morre aos 37 anos

>> Ex-vereadora leva privada de gabinete parlamentar embora

>> Retornos e renovações: Saiba quem se apresenta no Vitória em 2025

Patricia Scheuer é atriz e empresária gastronômica. Segundo a imprensa argentina, Scheuer esteve presente em novelas nos anos 1990 e trabalhou me comerciais de televisão. Em entrevista ao La Nación em 2018, Patricia disse que iniciou sua carreira cantando e atuando. "Me chamaram porque eu me encaixava perfeitamente no estereótipo do bandido. Eu era alta, loira e tinha boa aparência", disse à época.

Além de atriz, Patricia é dona de alguns restaurantes famosos na Argentina, entre eles estão o Sucre, Bar Uriarte e BASA, sendo este último recomendado pelo Guia Michelin de Buenos Aires.

Patricia também é mãe de dois filhos, e um deles, segundo o jornal Clarín, é o bartender Ludovico De Biaggi, o qual a atriz abriu um de seus empreendimentos, o bar "Oh No Lulu!".