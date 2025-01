Influenciador Gabriel Freitas morre aos 37 anos

Gabriel Freitas lutava contra a obesidade - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador Gabriel Freitas morreu aos 37 anos na última terça-feira, 31. Ele acumulava 65 mil seguidores em suas redes sociais, onde registrava sua luta contra a obesidade.

A informação foi divulgada pelo amigo do rapaz, Ricardo Gouvea. “O legado de Gabriel não termina aqui. Ele não se foi em vão. Aguardem. Luto”, escreveu em um story.

Segundo Ricardo, Gabriel teve uma parada cardiorespiratória enquanto estava descansando. “Morreu praticamente dormindo, não sofreu”.

Os seguidores de Gabriel prestaram homenagens nas redes sociais. “Eu tava sempre acompanhando ele. Deus sabe de tudo!”, “Nossa, não tô acreditando nisso”, “Eu vi o último vídeo dele. Nem podia imaginar. Que Deus o receba”, “Que Deus o tenha, sabemos que ele foi um guerreiro” e “Que Deus o receba de braços abertos”, foram algumas reações.

Antes da vida de influenciador, Gabriel participou do quadro "Virou Outra Pessoa", no "Programa do Gugu", em 2017. Na época, ele perdeu 193kg.

O homem começou a engordar por conta de um luto após perder o pai e o irmão. Gabriel chegou a pesar 380 kg por conta do desgaste emocional. Após a aparição no programa de Gugu, Gabriel estava determinado a bater a marca de 100 kg.

Confira o depoimento de Ricardo Gouvea sobre a morte do amigo