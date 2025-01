Devaldo Soares prega trabalho conjunto ao tomar posse em Simões Filho

Solenidade de posse de Del (União Brasil) teve presença da vice-prefeita Simone Costa, e do ex-prefeito, Diógenes Tolentino - Foto: Divulgação

Após tomar posse como prefeito de Simões Filho, o prefeito eleito, Devaldo Soares, conhecido como Del da Cristo Rei (União Brasil), realizou o primeiro ato administrativo nesta quarta-feira, 1, ao divulgar os nomes dos secretários que vão compor a nova gestão municipal.

A solenidade foi marcada pela presença da vice-prefeita Simone Costa, do ex-prefeito Diógenes Tolentino, da deputada Kátia Oliveira, do presidente da Câmara, o vereador Ituas Ramos, e dos vereadores empossados para o mandato 2025-2028.

O evento, que simbolizou o início do trabalho da nova Administração, destacou o compromisso da gestão com a eficiência e o desenvolvimento da cidade. Ao anunciar os integrantes do secretariado, o prefeito reafirmou o foco em resultados e na melhoria da qualidade de vida da população.

Novos secretários:

- Assessoria de Comunicação (Ascom): Leonardo Melo

- Auditoria: Misael Maiores

- Controladoria Geral: Jailce Sobral

- Ouvidoria: Darcileia Atanazio

- Procuradoria Geral do Município: Antônio Carlos Carvalho

- Procuradoria Fiscal: Kemmuel Menezes

- Secretaria de Administração (Sead): Simone Costa

- Secretaria de Cultura (Secult): Geasy Silva

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec): Everton Paim

- Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedesc): Adriana Barbosa

- Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur): Everton de Jesus

- Secretaria da Fazenda (Sefaz): Roberto Carvalho

- Secretaria de Governo (Segov): Rogério de Jesus

- Secretaria de Infraestrutura (Seinfra): Gabriel Marques

- Secretaria de Juventude (Sejuv): Igor Mateus

- Secretaria de Educação (Semed): Heliene Mota

- Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob): Pedro Oliveira

- Secretaria de Planejamento (Seplan): Jane Ilce

- Secretaria de Serviços Públicos (Sesp): Manoel de Jesus

- Secretaria de Turismo(Setur): Joel Cerqueira

- Secretaria de Saúde: Iridan Brasileiro

- Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres: Andrea Pereira

A nova equipe de governo inicia slas atividades comprometida com os desafios e as expectativas da população de Simões Filho.

O prefeito Del destacou que o trabalho conjunto será essencial para construir uma gestão eficiente e próxima dos cidadãos.