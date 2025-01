Ex-vereadora leva privada de gabinete parlamentar embora

Vereadora diz ter feito reforma com próprio dinheiro - Foto: Reprodução

Derrotada na tentativa de reeleição para a Câmara Municipal de São Paulo, a ex-vereadora Janaína Lima (PP) removeu e levou o vaso sanitário do seu antigo gabinete parlamentar. O local agora será ocupado pelo ex-BBB Adrilles Jorge (União Brasil).

Adrilles afirmou que, além do vaso, a pia também foi levada pela ex-vereadora. Janaína pontuou que o gabinete não tinha banheiro interno, e que as mudanças estruturais do espaço foram feitas com seu próprio dinheiro.

"Todos os itens retirados do gabinete foram aqueles adquiridos exclusivamente com recursos próprios e que, portanto, não integram o patrimônio da Câmara Municipal, respeitando o critério orientado quando recebi o gabinete", alegou Janaína em nota à imprensa.

Adrilles garantiu que vai acionar a Presidência da Casa para tomar as medidas cabíveis no caso, e pedir a instalação de uma privada e uma pia.

“Acho que é uma punição para mim, que sou conservador liberal, ser obrigado a usar o banheiro coletivo. Mas tudo bem. Tendo alguma maneira de a minha equipe se aliviar ali perto, está tranquilo. Um trabalho conjunto para estabelecer uma ação de afirmação de uma força maior para que a gente tenha um trabalho mais efetivo”, disse ao portal G1.