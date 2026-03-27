Atriz de Hollywood tem filha com esperma do marido morto há 11 anos

A atriz Laura Orrico ao lado do ex-marido, o também ator Ryan Cosgrove, que morreu em 2015 vítima de um câncer - Foto: Arquivo pessoal

A atriz e empresária norte-americana Laura Orrico, de 49 anos, deu à luz a sua primeira filha em fevereiro deste ano, mas com um detalhe que chama a atenção: a criança é filha do seu ex-marido, Ryan Cosgrove, que morreu em 2015 vítima de um câncer. Isso só foi possível por Ryan ter congelado o esperma antes de iniciar o tratamento contra a doença.

O sonho do casal se concretizou neste ano após uma jornada marcada por perdas, tentativas frustradas e persistência.

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Laura e Ryan se conheceram em 1999 e se casaram em 2004. Três anos depois, em 2007, ele foi diagnosticado com um tumor cerebral e, antes de iniciar o tratamento, recebeu a orientação médica de preservar o esperma, decisão fundamental para o nascimento da pequena Aviana Rose.

Ainda durante o relacionamento, o casal tentou ter filhos e Laura chegou a passar por inseminações e fertilizações in vitro, mas enfrentou diversos abortos espontâneos, o que tornou o processo ainda mais doloroso.

Mesmo após a morte do marido, Laura continuou alimentando o desejo de ser mãe, segundo revelação feita por ela à revista People. Mesmo depois de outros relacionamentos e novas perdas gestacionais, ela decidiu, aos 48 anos, seguir sozinha com o plano de engravidar utilizando o material genético congelado de Ryan, algo que havia sido autorizado por ele antes de morrer.

A gravidez da filha veio após mais um tratamento de fertilização in vitro, surpreendendo a própria Laura, que já lidava com a pressão da idade e o histórico de dificuldades para manter a gestação.

Por se tratar de uma gestação considerada de alto risco, por conta da idade da atriz, todo o processo foi acompanhado de perto por especialistas. O parto foi realizado por cesariana, e a bebê nasceu saudável, trazendo não apenas alegria para a mãe, como também para a família do pai, que acompanhou de perto todo o processo.