Avalanche em Bariloche: turista morre e argentino fica ferido

Equipes de resgate atuando em área de deslizamento no Cerro López, em Bariloche - Foto: Reprodução/Instagram:@caxbariloche

Uma turista irlandesa morreu, um homem ficou ferido e um terceiro está desaparecido após uma avalanche no cerro López, no oeste de Bariloche, na Argentina, na tarde de quarta-feira, 4.

A operação de resgate da Defesa Civil deve retomar as buscas nesta quinta-feira, 5, e, segundo o jornal La Nación, conta com apoio do Club Andino Bariloche, da Escola Militar de Montanha, da Gendarmaria e do Corpo de Bombeiros da cidade.



O imprensa argentina informou que o trio praticava esqui cross-country no Cerro López quando foram atingidos por uma avalanche.

Porta-vozes da Comissão de Resgate do Club Andino Bariloche informaram que, como consequência da avalanche, uma turista irlandesa faleceu. O sobrevivente, que até o fechamento desta nota não havia sido identificado, é oriundo de Bariloche. O outro homem desaparecido também é argentino, mas não foram divulgados mais detalhes sobre sua identidade.

O sobrevivente, que foi atendido e trazido para baixo da montanha, apresentava um quadro de hipotermia, por isso não conseguiu fornecer informações sobre seus companheiros. Cerca de 20 pessoas trabalharam na busca por sobreviventes na área afetada pela avalanche.

A principal hipótese para a avalanche, segundo a Comissão de Assistência do Clube Andino de Bariloche, é que os três esquiadores teriam provocado o desprendimento de uma placa de neve, o que causou o deslizamento.

"Em uma escala de 1 a 5, a avalanche foi classificada como de tipo 3", explicou Martín Raffo, do Clube Andino de Bariloche, ao Diario Río Negro. Esse tipo de avalanche tem força suficiente para enterrar e destruir um carro.