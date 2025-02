Avião atrasa 5h após passageiro renomear Wi-Fi: "Tem uma bomba no voo"

Depois que a aeronave e a bagagem foram revistadas em busca de explosivos, a aeronave foi liberada pelo Departamento de Polícia de Austin - Foto: Facebook American Airliness

Passageiros de um voo no no aeroporto de Austin, no Texas, Estados Unidos, entraram em em desespero após uma "brincadeira" de mal gosto em que um passageiro de um voo da companhia aérea American Airlines nomeou o ponto de acesso Wi-Fi de seu telefone celular como "Tem uma bomba no avião". O avião tinha estava a caminho de Charlotte, na Carolina do Norte, e atrasou por cinco horas.

Segundo a rede de TV americana ABC News, o alerta foi dado por um jovem passageiro que, assustado, mostrou a rede para uma das comissárias de bordo. Após o piloto ser avisado, a aeronave retornou para o portão com a desculpa de que havia um "problema administrativo" e autoridades foram chamadas para investigar.

Bruce Steen, de 63 anos, um dos passageiros do voo contou à ABC que um tenente do Departamento de Polícia de Austin embarcou, disse aos passageiros que a mudança de nome não era engraçada e pediu que o culpado se denunciasse, mas ninguém levantou a mão e todos foram escoltados em grupos para fora do avião.

"Se isso é uma piada, por favor, levante a mão agora, porque podemos lidar com a brincadeira de forma diferente do que se tivéssemos que fazer uma investigação completa do que está acontecendo aqui", teria dito o policial.

Ainda de acordo com o passageiro, um cachorro cheirou toda a bagagem e a polícia verificou o compartimento de bagagem do avião.

Depois que a aeronave e a bagagem foram revistadas em busca de explosivos, a aeronave foi liberada pelo Departamento de Polícia de Austin. O voo, que deveria decolar às 13h42 saiu apenas às 18h15. O caso aconteceu na última sexta-feira, 7.