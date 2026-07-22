Avião de acidente que deixou 52 mortos é encontrado no mar após 74 anos

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Destroços de um avião da Pan Am, desaparecido em um acidente em 1952, foram encontrados em junho, mas a descoberta foi revelada nesta terça-feira, 21. Na ocasião, o Clipper Endeavor, um DC-4, perdeu potência nos motores após decolar de Porto Rico e precisou fazer um pouso forçado no oceano.

O voo, que tinha como destino Nova York, vitimou 52 pessoas das 69 que transportava. Segundo os sobreviventes, ninguém morreu devido ao impacto, e sim porque não encontravam os coletes salva-vidas, e a tripulação enfrentava dificuldades para retirar os botes infláveis.

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As partes da aeronave foram localizadas através de um drone submarino autônomo equipado com sonar, após exploradores delimitaram uma área de cerca de 34 quilômetros quadrados. A fuselagem e a cauda do avião estavam a cerca de 2 mil pés de profundidade, cerca de 610 metros.

Busca começou em 2019

A busca pelo Clipper Endeavor começou em 2019, após o pesquisador Russ Matthews ficar sabendo que uma etiqueta de bagagem do voo havia aparecido na costa da Flórida.

Depois de anos de análise de arquivos da Pan Am, da Guarda Costeira dos Estados Unidos e relatórios do então Conselho de Aeronáutica Civil, órgão que antecedeu a Administração Federal de Aviação (FAA), ele encontrou documentos em Porto Rico, incluindo o mapa elaborado por pilotos da Força Aérea americana que testemunharam a queda.

A primeira tentativa de localização ocorreu em 2024, que terminou sem sucesso devido ao mau tempo. No entanto, neste ano, houve ajuda da empresa Deep Sea Vision, especializada em exploração submarina.

Desta vez, o drone encontrou os destroços na primeira varredura, mas a equipe só percebeu após o equipamento retornar à superfície e as imagens serem descarregadas.

Tragédia mudou normas da aviação

A tragédia ajudou a mudar as normas de segurança da aviação comercial. Atualmente, antes da decolagem, comissários precisam realizar orientações sobre: