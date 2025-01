Avião que caiu no Cazaquistão era brasileiro; há mais de 30 mortes

Avião tinha a Rússia como destino - Foto: AFP

Um avião modelo Embraer 190, fabricado pela empresa brasileira Embraer, foi protagonista de um acidente ocorrido nesta quarta-feira, 25, durante um voo operado pela Azerbaijan Airlines. A aeronave estava realizando um trajeto entre Baku, no Azerbaijão, e Grozny, capital da região russa da Chechênia, quando precisou realizar um pouso de emergência nos arredores de Aktau, no Cazaquistão. O acidente aconteceu a cerca de 3 quilômetros da cidade.

De acordo com informações preliminares fornecidas pelas autoridades do Cazaquistão, o avião transportava 62 passageiros e cinco tripulantes. Destes, 28 pessoas sobreviveram à tragédia. A investigação sobre as causas do acidente está em andamento, e a Embraer se colocou à disposição para auxiliar as autoridades competentes.

"É com tristeza que tomamos conhecimento do incidente ocorrido perto de Aktau, no Cazaquistão. Mais informações serão divulgadas à medida que forem confirmadas e estivermos autorizados a compartilhar”, declarou a fabricante brasileira em nota oficial. A Embraer também expressou solidariedade: “Nossas preocupações e compaixão vão para as famílias, amigos e entes queridos das pessoas afetadas pelo acidente.”

A empresa também reafirmou seu compromisso com a segurança e cooperará plenamente com as investigações em curso. "Estamos prontos para auxiliar todas as autoridades relevantes", afirmou a nota divulgada à imprensa.

Ainda não há confirmação sobre os fatores que levaram ao acidente, mas as investigações preliminares e a análise da caixa-preta da aeronave devem trazer mais clareza nas próximas semanas.