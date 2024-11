Bebê de 1 ano é terceira brasileira que morre em ataques de Israel

Bebê de 14 meses aguardava repatriação junto com a família - Foto: Arquivo Pessoal

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou, nesta segunda-feira, 4, a morte de uma bebê de 1 ano após ataque de Israel na capital do Líbano, Beirute. De acordo com o Itamaraty, Fatima Abbas morreu no subúrbio de Hadeth, no sul da capital. Esta é a terceira vítima brasileira que morre no conflito.

"Ao expressar à família de Fatima Abbas as mais sentidas condolências e estender toda a sua solidariedade, o governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades", escreveu o Itamaraty em nota.

De acordo com a FAB, já foram repatriados 1.859 passageiros e 20 pets. O décimo voo de repatriação pousou na manhã desta segunda em Beirute e deve chegar ao Brasil na manhã desta terça (5).