Ônibus despenca em barranco e deixa 36 passageiros mortos

O veículo transportava 42 passageiros e saiu da região de Garhwal, localizada no Himalaia - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um trágico acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 4, quando um ônibus despencou de um barranco no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, resultando na morte de pelo menos 36 pessoas, segundo informações do governo local. O veículo transportava 42 passageiros e saiu da região de Garhwal, localizada no Himalaia, com destino a Ramnagar. Além das fatalidades, três pessoas foram socorridas em estado grave e levadas de helicóptero ao Hospital Sushila Tiwari para tratamento.

O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, usou as redes sociais para expressar suas condolências às famílias das vítimas, declarando que “estamos com eles nesta hora de luto. Rezo a Deus pela rápida recuperação dos feridos e para que as almas dos que partiram descansem em paz.” O líder do estado informou que as autoridades policiais foram acionadas para investigar as causas do acidente.

Dhami também esteve no hospital governamental de Ramnagar, onde outros feridos foram atendidos. No local, o ministro-chefe conversou com familiares das vítimas e profissionais de saúde envolvidos no atendimento, reforçando o apoio do governo à recuperação dos feridos e ao amparo das famílias enlutadas.