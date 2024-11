Baiano desaparece após viajar para São Paulo em busca de emprego

O jovem baiano Kaique Andrade Santos, de 21 anos - Foto: Reprodução

Uma viagem para buscar novas oportunidades de trabalho se tornou um drama para a família do jovem baiano Kaique Andrade Santos, de 21 anos. O rapaz se mudou para São Paulo há um ano em busca de crescimento profissional e desapareceu há cerca de oito dias, preocupando os parentes.

Em contato com a reportagem do Portal MASSA!, os familiares de Kaique informaram que ele foi visto pela última vez no endereço Avenida dos Funcionários Públicos, número 1104, no bairro Jardim Vera Cruz, onde fica a casa da prima com quem ele estava morando.

Segundo as informações, ele saiu para a casa de um amigo na tarde do dia 27 de outubro, um domingo, onde iria fazer um serviço em um celular. Desde então, não voltou mais para casa e nem deu notícias.

"Ele estava morando na casa de uma prima nossa e tinha avisado que ia pra casa de um amigo pois ia consertar o conector do celular dele e voltava logo, mas não voltou. A gente não consegue falar com ele", detalhou.

Preocupados pelo sumiço de Kaique em outro estado, os parentes abriram um boletim de ocorrência na polícia de São Paulo pela internet, mas não tiveram atualizações.

O pai do homem, identificado como Kleber Silva Santos, viajou para a capital paulista nesta segunda-feira (4) em busca de respostas. Quem tiver informações ou souber do paradeiro de Kaique, pode entrar em contato com a família pelo número: +55 71 9117-0593.