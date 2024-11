Zonas turísticas de Salvador ganham reforço de policiais e bombeiros

Cruzeiros serão recepcionados por equipes bilíngues - Foto: Alberto Maraux

As zonas turísticas de Salvador vão receber cerca de mil policiais e bombeiros através da Operação Navio, que acontecerá entre os meses de novembro de 2024 e abril de 2025. Os cruzeiros serão recepcionados por equipes bilíngues do BEPTUR da PM e da DELTUR da Polícia Civil.

Leia mais

>> Operação Aláfia: celulares são apreendidos no Conjunto Penal de Jequié

>> Ação da Cidadania doará cinco toneladas de alimentos ao ATL Bahia



Além do contato no desembarque, na região do Porto de Salvador, os policiais e bombeiros reforçarão as ações preventivas, ostensivas e de inteligência nas regiões do Centro Histórico de Salvador, Mercado Modelo, Farol da Barra, entre outros pontos. Deslocamentos para o Aeroporto Internacional de Salvador também serão acompanhados pelas Polícias Militar e Civil.

O suporte às ações das Forças da Segurança contarão com equipes à pé, motocicletas, carros, Bases Móveis, helicópteros e drones, além das câmeras de monitoramento da SSP.