Bebê é resgatado após ficar três dias preso em ilha

Um bebê de apenas 50 dias foi resgatado na ilha grega de Tilos, depois de passar três dias preso com seus pais em uma área montanhosa. Segundo informações das autoridades locais, a família estava entre um grupo de migrantes que ficou encalhado, após ser abandonado por criminosos envolvidos em tráfico humano.

O grupo havia sido deixado para trás em condições precárias. Os pais e o bebê foram resgatados por um barco, enquanto outras pessoas foram retiradas da ilha por helicóptero. A mídia local informou que o bebê foi encontrado em boas condições de saúde, apesar das adversidades enfrentadas durante os três dias de isolamento.

Autoridades que participaram do resgate revelaram que, diante da falta de recursos, os pais tiveram que utilizar água do mar para preparar o leite do bebê.

O resgate destaca a gravidade da situação enfrentada pelos migrantes e o esforço das autoridades para garantir a segurança e o bem-estar das vítimas.



A prefeita de Tilos, Maria Kamma, através de uma postagem em redes sociais, afirmou que os traficantes responsáveis pela situação estão criando uma "cena de desespero" na região, relatando que alguns refugiados foram "severamente espancados".