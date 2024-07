Berinjela ou cogumelo? App gera ideia de formato do pênis de crushes

Para ilustrar os formatos, são usadas figuras como berinjelas, cogumelos e bananas - Foto: Reprodução / Embrapa

Uma estoniana de 40 anos, identificada como Triin Randloo, desenvolveu o SizeHim, um aplicativo que oferece um retrato aproximado de órgãos genitais masculinos com base na análise das mãos dos seus donos.

Ela disse que teve a ideia de criar a plataforma depois de perceber que as proporções das mãos podem dizer o que há nas calças de uma homem.

Para o aplicativo gerar a ideia de tamanho e formato do pênis, a pessoa submete uma foto de uma das mãos de um crush e obtém os detalhes anatômicos, chances de compatibilidade e até sugestões sexuais.

VEJA TAMBÉM:

>>>Casamento de herdeiros milionários irá durar quatro dias

>>>Letícia Colin e Michel Melamed terminam casamento, após oito anos

Para ilustrar os formatos, são usadas figuras como berinjelas, cogumelos e bananas. Para os interessados, a assinatura do aplicativo custa US$ 3, cerca de R$ 16 por mês. A ferramenta usa 21 fórmulas, incluindo o comprimento dos dedos, junto com um algoritmo que faz uma varredura daquilo que a pessoa deseja saber sobre os crushes. A informação foi revelada pelo blog Page Not Found, do Extra.