Bicicletas terão que utilizar placa obrigatória como as motos; entenda

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Nova regra começa em julho de 2026 - Foto: Rafael Martins I Ag. A TARDE

Quem utiliza scooters e bicicletas elétricas na Cidade do México terá que se adaptar a uma nova exigência nos próximos meses. A partir de 1º de julho de 2026, veículos elétricos pessoais motorizados passarão a precisar de placa de identificação para circular pelas ruas da capital mexicana.

A medida foi anunciada pelo secretário de Mobilidade da cidade, Héctor Ulises García Nieto, após a apresentação do novo Regulamento de Trânsito e do Regulamento da Lei de Mobilidade feita pela chefe do governo local, Clara Brugada.

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Regra vale para veículos acima de 25 km/h

Segundo as novas normas, nem todos os veículos elétricos precisarão da identificação obrigatória.

Para entrar na categoria dos chamados VEMEPEs — veículos motorizados elétricos pessoais — o equipamento deve possuir acelerador independente, ter pelo menos duas rodas e ultrapassar os 25 quilômetros por hora.

Quem comprar um modelo novo depois de julho de 2026 já receberá o veículo com a placa instalada pela própria loja.

Donos antigos terão prazo para regularização

Já quem possui scooters ou bicicletas elétricas adquiridas antes da mudança terá até 20 de novembro de 2026 para realizar a regularização.

As autoridades também decidiram criar um período de adaptação antes do início das punições.

As multas para quem circular sem placa só começarão a ser aplicadas em 1º de setembro de 2026.

Crescimento acelerado motivou mudança

De acordo com o governo local, o aumento no número de scooters e bicicletas elétricas nas ruas da Cidade do México tornou mais difícil identificar veículos envolvidos em acidentes, infrações e casos de roubo.

A regulamentação vinha sendo preparada desde agosto do ano passado, quando começaram as discussões sobre novas regras para veículos de baixa velocidade na capital mexicana.