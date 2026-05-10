MUNDO
Bicicletas terão que utilizar placa obrigatória como as motos; entenda
Nova regra começa em julho de 2026 e prevê multas para quem circular sem identificação
Quem utiliza scooters e bicicletas elétricas na Cidade do México terá que se adaptar a uma nova exigência nos próximos meses. A partir de 1º de julho de 2026, veículos elétricos pessoais motorizados passarão a precisar de placa de identificação para circular pelas ruas da capital mexicana.
A medida foi anunciada pelo secretário de Mobilidade da cidade, Héctor Ulises García Nieto, após a apresentação do novo Regulamento de Trânsito e do Regulamento da Lei de Mobilidade feita pela chefe do governo local, Clara Brugada.
Regra vale para veículos acima de 25 km/h
Segundo as novas normas, nem todos os veículos elétricos precisarão da identificação obrigatória.
Para entrar na categoria dos chamados VEMEPEs — veículos motorizados elétricos pessoais — o equipamento deve possuir acelerador independente, ter pelo menos duas rodas e ultrapassar os 25 quilômetros por hora.
Quem comprar um modelo novo depois de julho de 2026 já receberá o veículo com a placa instalada pela própria loja.
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Donos antigos terão prazo para regularização
Já quem possui scooters ou bicicletas elétricas adquiridas antes da mudança terá até 20 de novembro de 2026 para realizar a regularização.
As autoridades também decidiram criar um período de adaptação antes do início das punições.
As multas para quem circular sem placa só começarão a ser aplicadas em 1º de setembro de 2026.
Crescimento acelerado motivou mudança
De acordo com o governo local, o aumento no número de scooters e bicicletas elétricas nas ruas da Cidade do México tornou mais difícil identificar veículos envolvidos em acidentes, infrações e casos de roubo.
A regulamentação vinha sendo preparada desde agosto do ano passado, quando começaram as discussões sobre novas regras para veículos de baixa velocidade na capital mexicana.
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